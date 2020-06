María Paula Romo, ministra de Gobierno

Detalles Publicado el Martes, 16 Junio 2020

La pregunta del millón. ¿Quién entregó los hospitales y cargos de funcionarios a los asambleístas? La periodista le pregunta hoy a la ministra de Gobierno, María Paulo Romo, ¿si no es usted, quién? A lo que la ministra respondió así: "Las investigaciones tiene que llegar a descubrir eso, tienen que descubrir si hay alguna vinculación con autoridades...Repito tajantemente, alrededor de acuerdos, permitir ilegalidades, o pactar sobre una ilegalidad, eso no es verdad, no ha sucedido, jamás ha sido de esa manera".

Y remata diciendo: "Ni yo lo he hecho ni el presidente Lenín Moreno hubiera permitido una negociación en esos términos".

También le preguntaron si alguien del Gobierno negoció para que no proceda el juicio político en su contra. No, de ninguna manera, replicó la ministra. Recordó que han perdido tres de cuatro juicios políticos en la Asamblea. Recordó que en su caso era un juicio absurdo, y siendo la ministra de la Política, tengo el respaldo de algunos sectores políticos con los que hicimos un acuerdo político programático público de 10 puntos, en los que a veces tenemos coincidencia y a veces no.

Romo dice que como ministra de la Política habla a diario con legisladores, con alcaldes, representantes de otras Funciones del Estado, y ninguna conversación involucra un cargo o un contrato (jtr)

