Detalles Publicado el Jueves, 04 Junio 2020

Nicolás Issa, gerente de Inmobiliar, a propósito de la decisión presidencial de liquidar esta empresa estatal, mencionó que los bienes públicos aglutinados en Inmobiliar alcanza los 800 millones de dólares, para la venta unos 150 millones de dólares, de los cuales se han logrado vender hasta el momento 120 millones de dólares.

El funcionario aclaró que Inmobiliar no es una empresa pública, es una ente estatal, y no genera pérdidas porque no maneja ingresos propios.

Refirió que Inmobiliar recibió del Banco Central del Ecuador todos los bienes, y en el 2008 en una segunda incautación se recibió otro grupo de bienes; todos los bienes recibidos de la banca cerrada han salido a la venta. Además, recibe bienes del Estado Central, bienes incautados al narcotráfico y del lavado de activos. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa