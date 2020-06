1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 04 Junio 2020

El asambleísta César Rohon, del Partido Social Cristiano (PSC), en lenguaje claro y llano enfatizó que "si el señor Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, está involucrado en actos bochornosos de corrupción el remedio para la corrupción es la cárcel".

Rohon hizo un mea culpa al referir que el "candidato prefecto" no era militante del Partido Social Cristiano (PSC), fue invitado a participar en las elecciones por el Partido Social Cristiano en las elecciones. Se tomó una decisión política y electoral, que salió bien, ganó las elecciones, por lo tanto la decisión política y electoral fue buena, lo que no ha sido buena es la transparencia conque debió actuar.

A la luz de los acontecimientos de hoy "podemos decir que fue una mala decisión, muchos en el interior del partido no estuvimos de acuerdo con esa decisión, sin embargo, ganó la mayoría. Es decir se invitó, participó y ahí está. Hoy con los hechos consumados, quizás, la decisión no fue la mejor. sin embargo, no podemos adelantarnos a lo que va a hacer la justicia".

Lo que sí podemos hacer, dijo, es exigir a la justicia que actúe, investigue y sancione.

"Si el prefecto de la provincia del Guayas no cumple con lo pedido por el bloque legislativo del PSC y aliados, de manera clara y contundente, nosotros le hemos pedido que dimita del cargo". (jtr)

