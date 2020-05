1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 25 Mayo 2020

Para el analista político, Mario Velásquez, el discurso del presidente Lenín Moreno en la Asamblea no apunta hacia nada. Si bien habló de cifras, no se trazó una concresión específica de estas. Se dice que entrarán 100 millones de dólares por exportación de energía, pero no se dijo nada de que el país está siendo "asolado" por altos costos de energía.

Critica que además se quiera continuar en la línea de recaudar más sin entender la grave crisis económica por la que atraviesa todo el Ecuador y en ese sentido considera inadecuado e "impertinente" que se vaya a pedir un anticipo del impuesto.

Por otro lado, exhortó al Ejecutivo a informar sobre cuánto se ha cobrado de los 60.000 millones robados, "dónde está esa plata". (PMB)