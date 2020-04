1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 25 Abril 2020

En medio de la pandemia sí hay voces que orientan. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, afirma que la vía no es más tributos, porque "mata a la economía". El mundo ha entendido así, porque los países -al contrario de Ecuador- han bajado impuestos, los intereses y entregado millonarios recursos para reactivar sus economías.

Recordó que la ley que quieren poner en vigencia contempla tributos a la empresa privada, empleado privado y público, y a las relaciones que no tienen relación de dependencia. Entonces, ¿en dónde está la perversidad de esto? Según Nebot, poca gente se ha dado cuenta que el Gobierno ya en diciembre envió un paquete tributario que va a incidir en el 2020. Ahora, quieren poner otro paquete tributario.

"Aquí lo que nosotros combatimos es la impuestomanía", apostilló el exburgomaestre en diálogo con el periodista Andersson Boscán de La Posta.

Nebot señala tres fórmulas para enfrentar la crisis: dejar de pagar la deuda de bonos, no la multilateral; reducción de la plantilla del sector público que tiene contratos a plazos, y la emisión de créditos tributarios para que la banca privada nacional los capte.

Consultado sobre la posición del Ejecutivo de no descartar una muerte cruzada en caso de que no se dé paso al proyecto de Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, dijo que más bien eso se parece al juego del póker, el bluff, porque él no conoce un gobierno que quiera irse.

"Allí hay dos o tres funcionarios que no se quieren ir, porque la Asamblea Nacional puede irse mañana y ellos después de seis meses. Y cuando se queden sin protección los van a perseguir, unos con derecho aplicando la ley y otros sin derecho desde donde se encuentren ". "Ese es un bluff, pero sino lo fuera es una amenaza antidemocrática (muerte cruzada)".

Para Nebot, al igual que para el expresidente francés François Mitterrand, la democracia no es simplemente la independencia de las Funciones del Estado, sino el contrapeso de las Funciones del Estado. Los Congresos, como en todas partes del mundo, tienen mala imagen, pero hay veces que hay que meditar -en circunstancias como esta-, son la única defensa que tiene el pueblo. Porque si la Asamblea nacional se va a su casa, sino existiera la Asamblea, ya todo estos latigazos tributarios habrían caído sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano".

Si acaso eso ocurre, nuestros legisladores se irán a su casa, y el Gobierno asumir las consecuencias de una tragedia económica y social, que ojalá no estalle en la violencia, como casi pasa en octubre pasado por la torpeza de un Frente Económico.

"Hace pocos días oía en el Congreso de la Comunidad Europea y un diputado se refirió a la mala imagen de los parlamentos y dijo: 'Consideren señores que en esta pandemia el poder legislativo -en este caso la Asamblea Nacional, más allá de su mala imagen-, es el hospital de la democracia", en otros hospitales se curan a los enfermos del coronavirus, aquí se tiene que curar la democracia, para impedir este desaguisado de 'manu militari' impidiendo más carga tributaria a un pueblo que no puede pagar, mucho más cuando existen otras soluciones de consenso mundial, que aquí un grupo de personas no quieren aplicar simplemente porque no les da la gana o porque tienen otros intereses. (jtr)

