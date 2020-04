1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

Para el coordinador del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral, Mario Pazmiño, el COE Nacional está desbordado por las tres crisis que se están viviendo en el país como lo son la sanitaria, financiera, psico-social y que podría transcender una cuarta que sería política. En tanto, ve oportuno que este organismo dé un "paso al costado" para que se constituya el Cosepe.

Explica que los COE están para gestionar estrategias ante riesgos pero en estos no se contemplan los económicos ni políticos porque lo que no están capacitados para solventar este tipo de problemática. No desprestigia los liderazgos pero el problema es que no tienen las competencias para emitir las disposiciones que requieren el país. "El COE no es la estructura que se necesita en este momento", dijo.

Por otro lado, pidió que se establezca un consejo investigativo para transparentar la desinformación que existe en torno a los decesos registrados en la provincia del Guayas, "hay que esclarecer esta situación". (PMB)