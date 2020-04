1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Abril 2020

Para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, hay que hablar menos y hacer más, por eso él desde el momento en que se decretó la emergencia sanitaria puso a disposición del Gobierno todo el parque automotor de la Prefectura y que hoy en día está siendo utilizado por las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional.

Dentro de sus competencias está la fumigación y en eso trabajan para "pelear" también contra el dengue y el paludismo que están causando afecciones en los guayasenses con síntomas similares a los del coronavirus.

Critica, no obstante, que no les permitan a los prefectos manejar las cifras de contagiados y muertos por COVID-19; "¿qué quieren ocultar?", cuestionó al decir que no el Ministerio de Salud no mantienen ningún contacto con ellos.

Por último, pidió al Ejecutivo que habilite los recursos que les corresponden para poder hacer frente a las complicaciones que se están registrando a causa del virus. (PMB)