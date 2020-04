1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Abril 2020

El constitucionalista Rafael Oyarte explicó este miércoles las opciones que tiene el expresidente Rafael Correa para evitar la condena que pesa en su contra de 8 años de prisión por cohecho agravado dentro del caso Sobornos, dijo que puede recurrir incluso a organismos internacionales.

Recordó, no obstante, que el cohecho no prescribe e incluso puede ser condenado en ausencia y por eso no importó que el acusado no se encontrara en el país, en tanto, una vez se tenga la condena ejecutoriada deberá pagar con la cárcel tras ser capturado.

Aunque Oyarte reconoce que si se encuentra en Europa será muy complicada su extradición al Ecuador porque en este continente no se acostumbra a ceder con esta medida.

Por otro lado, celebró que se haya demandado la reparación integral al Estado y quitado los derechos políticos. Espera que este caso quede como precedente para los próximos que quieren ir a la Presidencia para robar. (PMB)