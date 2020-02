1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 27 Febrero 2020

Para el penalista, Pablo Encalada, el juicio por el caso Sobornos 2012-2016 es probablemente el más importante en la historia del país por la implicación política que tiene; sin embargo, considera necesario que se separen los tiempos políticos de los penales para no entorpecer el caso.

A su juicio, los procesados no han presentado pruebas que contradigan las acusaciones porque los hechos no están en duda, está probado el delito y por eso lo que hacen es excusarse tras las afirmaciones de que no firmaron tales contratos, que fueron obligados a dar dinero o que los pagos no fueron parte de un soborno sino de un aporte.

Considera, en tanto, que la Fiscalía hizo bien al pasar de una concusión a un cohecho y piensa que en menos de un mes se podría estar dictando una sentencia. Aunque, sostiene que por la carga procesal se podrían demorar los tiempos para tener una sentencia en firme. (PMB)

Video capturado de Teleamazonas