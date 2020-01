María Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura

Detalles Publicado el Martes, 28 Enero 2020

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, habló sobre el compromiso asumido por las mujeres que lideran las principales instituciones del país vinculadas al sector justicia. "Estamos para decirle a las mujeres que las protegeremos y titularemos sus derechos".

"Mujeres por las mujeres" busca la erradicación de la violencia de género mediante el otorgamiento de medidas de protección en apenas dos horas, esto gracias a un sistema web implementado por la Judicatura, dijo Maldonado al informar que ya se ha realizado con éxito el primer ingreso en el módulo externo en la la parroquia Pomasqui de Quito.

Indicó, por otro lado, que conforme al cuarto eje de gestión del Consejo de la Judicatura, se han creado 7 unidades especializadas contra la violencia a la mujer y los miembros del núcleo familiar en Santa Cruz, El Carmen, Azogues, Tena, Orellana, Lago Agrio y Morona Santiago.

Finalmente, se pronunció sobre la terminación de nombramientos de notarios con periodos finalizados en 2019 y la prorrogación de sus funciones conforme lo estipula el Art. 121 del COFJ. "La prórroga de funciones no genera vacantes y no se permitirá ningún acto de corrupción ni de tráfico de influencias. Las notarías no son un bien que esté a la venta", sentenció. (PMB)

Video capturado de Teleamazonas