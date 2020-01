1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 14 Enero 2020

Eliseo Azuero, asambleísta, al comentar las discrepancias que se registran en el interior del Consejo Nacional Electoral (CNE), refirió que estas comenzaron desde el inicio y los ecuatorianos miran con sorpresa de que no exista la voluntad de trabajar en unidad para precautelar la voluntad soberana expresada en las urnas.

Dijo que desde la Comisión de Fiscalización no se avalan este tipo de conductas. “Preocupa la falta de cohesión, la falta de interés, por llevar adelante un proceso electoral que no esté viciado de errores y sobre todo que no pase lo que ocurrió en el pasado”. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv