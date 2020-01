Asambleístas de cuatro bancadas responden:

Una nueva década para Ecuador, en medio de incertidumbres políticas y económicas los acuerdos parecen lejanos, al llegar la etapa electoral. ¿Qué esperar este 2020?

Para responderlo, participaron en el programa Políticamente Correcto los asambleístas Vicente Almeyda del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Belén Marín de Alianza País (AP), Fernando Callejas de CREO y Esteban Melo de Revolución Ciudadana (RC).

Crisis económica

A juicio de Almeyda, el Gobierno de Lenín Moreno ha ejecutado políticas erradas, como el no incentivo a la inversión extranjera y así la crisis económica será peor. Rechaza la aprobación de una ley que califica de 'impuestera' porque llevará a subir impuestos a la clase más necesitada.

Mientras que Marín sostuvo lo contrario, ya que considera que el Gobierno retomó el camino económico con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que dará amplitud para tener la recaudación que el país necesita este 2020. Misma opinión tuvo Callejas al afirmar el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo por las metas propuestas del FMI y debe seguir en ese camino para mantener el apoyo de multilaterales.

En tanto, Melo auguró una caída en el crecimiento económico para este 2020, por "la falta de certezas". "El Gobierno actual debe pedir disculpas al gobierno de Rafael Correa por cómo manejó la deuda cuando recibió una economía en crecimiento. Además, debe de dejar de echarle la culpa al anterior Gobierno e impulsar la economía".

Situación del IESS

Para el legislador de RC, el IESS tiene un superávit con respecto al ingreso que tiene con las inversiones y eso debe a que el Gobierno anterior tomó sabias decisiones. No obstante, su par de CREO criticó que el correísmo no sea autocrítico y justifiquen todo lo que realizaron, algo que la representante de AP complementó diciendo que "el dinero del IESS es de los aportantes, no del Estado".

Casos en la Justicia

El caso Sobornos llevará a juicio al expresidente Rafael Correa por el presunto delito de cohecho y Fernando Callejas manifestó que tocará al CNE decir si no tiene pruebas contundentes de lo que hicieron, aunque "muy aparte de eso" hay pruebas fehacientes del chantaje de los corruptos a las empresas para sus campañas políticas.

"Los que hayan cometido actos dolosos en contra de la fe pública tienen que pagar sus culpas y no es ninguna persecución política", dijo.

Ante ello, Vicente Almeyda expresó que habrá que ver cuáles son las pruebas que hay de cargo y descargo contra la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para determinar si hay grado de culpa.

Por su parte, Esteban Melo manifestó que en el caso "Arroz verde" la prueba estrella no es más que una libreta sin sentido y que este, junto a otras casos, revelan que existe una persecución a la Revolución Ciudadana. Algo que refutó Ana Belén Marín al sostener que ningún ciudadano puede saltarse las pruebas, "todos también debemos responder a la Justicia y eso no tiene que ver con persecución.

Campo Electoral

Para finalizar el diálogo, el socialcristiano indicó que en lo electoral se tienen que definir varias situaciones de campañas. "El Ecuador quiere escuchar quien lo va a gobernar y quien presenta una solución en beneficio de su economía". Declaración que fue complementada por la legisladora oficialista quien exhortó a trabajar en la reconstrucción social.

Para ver el debate completo y los 'encontronazos' entre los asambleísta, no deje de ver el video a continuación:

