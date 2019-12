1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

El exasambleísta de Alianza País, Christian Viteri, se pronunció sobre su vinculación en el caso Sobornos 2012-2016 y reconoció que sí existió una estructura criminal, de la que participaron grandes empresarios que no están siendo investigados, mientras que a él lo incluyeron al caso como uno de los "chivos expiatorios" para perjudicarle.

Jamás, dice, imaginó que por haber sido jefe de campaña por tres meses se le fuera a vincular a una trama de corrupción y reprocha que los verdaderos culpables no estén siendo investigados. "Meten a chivos expiatorios como yo para dejar por fuera a los grandes vinculados".

"No me molesta ser investigado, lo que me molesta es tener que enfrentarme a una justicia selectiva", concluyó. (PMB)

Video capturado de Ecuavisa