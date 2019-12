El libro sobre Jaime Nebot se inscribe en la campaña para pedirle al líder socialcristiano que participe en las elecciones, al respecto éste afirmó que si bien el escrito habla de él, no fue escrito por su persona y que a su edad no tiene ambiciones de ganar sino objetivos de servir para cambiar la vida de la gente, en tanto la decisión de ir a unas presidenciales la tomará cuando tenga la garantía de que las cosas se harán bien.

"Yo he ganado más que las veces que he perdido y he hecho bastante cosas las veces que he ganado para irme por la puerta grande; por lo que no me presentaré en las elecciones si pienso que podré ser un presidente mediocre".