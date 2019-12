1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Diciembre 2019

María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, se pronunció sobre las medidas cautelares de protección emitidas por la CIDH a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Las medidas, explicó, son de carácter preventivas y no constituyen un pronunciamiento de violaciones de derechos humanos a los beneficiarios. No obstante, exhorta a aclarar el hecho de su detención y sí aplica o no una prisión preventiva.

A su juicio, los solicitantes esperaban un mayor alcance de las medidas y no sólo una observación de los hechos; sin embargo, alcanzaron un triunfo parcial. (PMB)

Video capturado de Teleamazonas