Detalles Publicado el Miércoles, 04 Diciembre 2019

Fernando Villavicencio, periodista investigador, y denunciantes de los mayores tramas de corrupción en el Ecuador, manifestó que mientras aquí en el Ecuador no se ha recuperado un centavo partido por la mitad, las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica han hecho el trabajo que la justicia ecuatoriana no ha hecho. Hoy están detenidos once, entre exaltos funcionarios de Peteroecuador y empresarios, estamos hablando de una fortuna de más de 100 millones de dólares en bienes inmuebles y cuentas bancarias que han sido retenidos por los EE.UU.

Adelantó que la justicia estadounidense está con el ojo sobre la mayor trama de corrupción del país: Petrochina, Y puedo advertir -dijo- que en los próximos días o semanas la justicia de los EEUU le pondrá las manos a Nilsen Arias Sanndoval, que manejó la intermediación petrolera con Petrochimna. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa