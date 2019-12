1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

La asambleísta Jennine Cruz, del movimiento CREO, una de las solicitantes del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), señala a Diana Atamaint, titular del CNE, de incumplimiento de funciones, además de negligencia en si gestión.

Mencionó que no se puede tener al frente del CNE a una funcionaria que no hace bien su trabajo y que no garantías de democracia y transparencia en proceso electorales. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa