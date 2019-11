1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Noviembre 2019

Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, responsabiliza al Gobierno de los actos vandálicos y caos durante la protesta indígena. Si bien reconoce que hubo infiltrados, se deben responder entre sí mismo, porque quienes gobiernan este momento es una extensión del correísmo, que lo representa el presidente Lenín Moreno, este momento.

Iza dijo que no hay acuerdo con el Gobierno tras los diálogos avalados por las Naciones Unidas. Además, de que no puede haber diálogo mientras haya procesos abiertos en contra de la dirigencia indígena. También que la mesa de diálogo tiene que abordar toda la macroeconomía y no solo la focalización de los subsidios a los combustibles. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa