1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 27 Septiembre 2019

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, manifestó este viernes que el Gobierno Nacional ha estado atento a la situación del Carchi y ha estado tratando de solucionar sus problemas con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la aprobación de la canasta transfronteriza, la moratoria del suero y entonces no entiende como esas cosas sigan apareciendo entre los pedidos para mantener la protesta.

Le parece innecesario y desmedido la medida de parar la provincia para hablar con el Ejecutivo.

"Hay que cosas que han sido atendidas, otras que están en proceso, pero entre la lista de pedidos hay unas que no tienen sentido como pedir el 6% del IVA porque las demás provincias van a querer exigir lo mismo debido a que en todo el Ecuador hay necesidades insatisfechas", dijo.

Sobre la petición de obras de saneamiento, explicó que el Gobierno Nacional ha dispuesto unos $1500 millones a tráves del BDE para esta problemática pese a no ser su competencia, pero las autoridades del Carchi -al igual que todos los alcaldes del país- deben presentar sus proyectos. "Les hemos dado atención pero ellos deben hacer lo que les corresponde. Las autoridades carchenses deben reflexionar".

Economía de Ecuador

En otro orden de ideas, habló sobre el problema económico del país que no ha sido resuelto aún pero que en el que sí se han dado "pasos gigantescos" en la recuperación de la confianza internacional para obtener recursos en mejores condiciones, mayores plazos y menores tasas; en disminuir el déficit fiscal al 3% sin que los efectos sean devastadores en el día a día de los ciudadanos, por lo que ha incrementado el gasto social. "La dolarización no puede mantener déficits fiscales permanentes y en eso hemos trabajado".

Afirmó, además, que solo hay dos formas de reducir el déficit: incrementar ingresos y reducir gastos. El proyecto de reforma tributaria será entregado el lunes a la Asamblea y Sonnenholzner no antició si habrá incremento de impuestos pero si dijo que están dispuestos a hacer esfuerzos pensando en el país y no en la política, "no pensamos en las elecciones futuras".

En cuanto al veto presidencial al COIP, dijo que todo lo que vaya en incrementar las penas a los criminales será apoyado. (PMB)