Detalles Publicado el Miércoles, 25 Septiembre 2019

El presidente de la República, Lenín Moreno, no podrá introducir en el veto presidencial al COIP lo que no le llegó de la Asamblea, no podrá añadir nada y en tanto no podrá "meter por la ventana" la legalización del aborto, así lo afirmó este miércoles el asambleísta por CREO, Héctor Yépez, al exhortar al mandatario nacional a no se dejarse "llevar por el canto de sirenas de aquellos que quieren incendiar al país".

"No se aprobó la despenalización del aborto y se defendió la vida, por ende el presidente no puede vetar esta decisión que tomó el legislativo, sólo puede objetar lo decidido", dijo.

En cuanto a la incautación por bienes obtenidos por la corrupción y que no obtuvo los votos, reiteró que el bloque de CREO dijo sí a la acción pero ante la no aprobación se deberá es buscar de reforzar el comiso sin sentencia para ir contra los corruptos.

Por otro lado, se mostró a favor de que se regule la comercialización del suero de leche líquido, pero no con que lleven a la cárcel a alguien por un producto que no es droga, "es totalmente disparatado". (PMB)