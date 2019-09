1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Septiembre 2019

Vladimiro Álvarez, integrante del Comité evaluador de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), destacó que han tenido que trabajar intensamente en cuanto a implementar la metodología para establecer cuáles serían las sentencias que se revisarían entre diciembre 2014 y diciembre 2018. Luego escuchar la sustentación oral del dictamen y evaluar la capacidad de cada juez para defenderlo.

Explicó cómo se realizó la distribución de los integrantes del Comité para revisar las sentencias según la materia.

En cuanto a los jueces que no acudieron a la comparecencia oral, Álvarez dijo que se les bajará 15 puntos en la evaluación final sobre 100 y el que no llegue a la calificación establecida podrá ser llevado a una destitución por parte del Consejo de la Judicatura. "El Comité no tomará la decisión, únicamente elaborará el informe y asignará una nota". (PMB)