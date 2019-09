1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

César Rohon, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), al comentar las reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip), dijo que los temas que se tratan son complejos, no son fáciles, pues cuando la violencia está muy subida de tono en el país no solo se tiene que poner a la luchar a las Fuerzas Armadas en contra de delincuencia, pues no es suficiente, hay que hacer reformas legales como las que hoy se debaten en el Legislatura.

Para el legislador las penas se tienen que endurecer, y estas cumplirse de forma completa, porque la justicia se ha hecho muy permisiva. Recordó que se tiene una Constitución llena de derechos, en donde las garantías y derechos los tienen los violentos, "el agresor está lleno de derechos y los agredidos no tienen derechos, y eso es lo que hay que rescatar para que los agredidos y la ciudadanía recuperen sus derechos y que la justicia funcione como tiene que funcionar. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa