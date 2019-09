1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Septiembre 2019

Iñigo Salvador, procurador general del Estado, en entrevista en Contacto Directo, de Ecuavisa, hizo varias precisiones respecto de las negociaciones de reparación que el Estado ecuatoriano mantiene con la constructora Odebrecht.

Dijo que las negociaciones que él lidera solo trata de la indemnización que deberá recibir el Estado por parte de Odebrecht.

"Odebrecht no retornará al Ecuador", apostilló el procurador. El presidente de la República dará en las próximas horas declaraciones sobre este tema."Al menos no regresará al Ecuador como resultado de estas negociaciones", dijo.

También aclaró dos mentiras dichas por el periodista Fernando Villavicencio. La primera no se está pactando el regreso de Odebrecht. Segundo. "Villavicencio por mala fe o por pura ignorancia, quiero creer que es lo segundo, confunde las cosas. Yo he sido en el pasado asesor externo de Refinería del Pacífico. El contrato que yo revisé fue el de asesoría para el gerenciamiento de la Refinería del Pacífico, que no tiene nada que ver con el que él menciona (acueducto de La Esperanza), son dos contratos distintos. (I-jt)

Fuente: Viodeo/Ecuavisa