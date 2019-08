1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 30 Agosto 2019

Para el analista político, Francisco Huerta, el anuncio de las FARC persigue sembrar terrorismo en Colombia, con la colaboración del Gobierno de Nicolás Maduro para que eso ocurra, y quizás tengan como objetivo plantear luego negociaciones con la región.

Ahora, Ecuador tiene que ponerse en alerta, repontenciar su seguridad en la frontera y no dedicar sus Fuerzas Armadas a hacer labores de policía. Además, se debe garantizar que no exista impunidad, "no se pueden seguir registrando episodios en los que llevan a narcotraficantes a la cárcel y jueces los dejan libres a los días", sentenció.

Huerta apuesta también por una depuración de la estructura del Estado, que aún cuenta con asesores del Gobierno de Rafael Correa. (PMB)