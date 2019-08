1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Agosto 2019

La vicealcaldesa de Cuenca, Marisol Peñaloza, recordó los antecedentes registrados en la ciudad para poder llegar al cargo. Celebró el trabajo articulado entre el Cabildo por las Mujeres y la Defensoría del Pueblo para garantizar la equidad de género.

Optó por ser independiente, manifestó, ante discrepancias con el partido Renace de Jefferson Pérez, quien no llegó a la Alcaldía de Cuenca. "Ahora me debo es a la ciudadanía", dijo al señalar que no dejará de trabajar por los parroquias rurales de la ciudad. Capacitaciones en agroecología, por ejemplo, son necesarias. (PMB)