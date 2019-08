1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 13 Agosto 2019

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, considera importante revisar la norma electoral sobre el aporte de campaña para evitar que casos como el de 'Arroz Verde 502' vuelvan a repetirse.

Ahora, expuso, corresponderá a los Asambleístas analizar las propuestas de reforma electoral y espera que estos tengan la sabiduría suficiente para despojarse de intereses políticos que pueden desvirtuar las enmiendas. Pita cree, en otro punto, que la deslegitimación de las autoridades electas sería inmensa si el voto no es obligatorio, porque quienes no votaron por esa autoridad, no se van a sentir responsables.

A su juicio, el tiempo es muy corto para realizar la reforma electoral por lo que hay que centrarse en los cambios posibles e inmediatos como: la asignación de escaños, el método de distribución de escaños, la votación entre listas, el financiamiento electoral, el fondo partidario y el control del gasto. (PMB)

Fuente video: Canal Uno/Sonorama