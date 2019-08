1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 13 Agosto 2019

"Aquí lo que está en juego en el retorno de Odebrecht", "ojo selectivo de la fiscal general" y "pacto entre el gobierno de Lenín Moreno y Odebrecht", fueron varios de los dardos lanzados por el periodista Fernando Villavicencio, quien develó la mayor trama de corrupción en la historia del país: "Arroz Verde", rebautizado por la fiscal general como caso Soborno 2012-2016.

Anticipó que presentará, en los próximos días, la petición como acusador particular en el caso Soborno 2012-2016 (ex Arroz Verde), "porque no vamos a permitir que se actúe de forma selectiva y se deje afuera del proceso a los capos de la corrupción".

Recordó que al inicio de la publicación del informe Arroz Verde, en el portal Mil Hojas, advirtió que este caso era la puerta de entrada al infierno. Reconoció la actuación de la fiscal general Diana Salazar y la acción valiente de la jueza Daniella Camacho, pero también señaló gravísimas omisiones, "parece que la fiscal actúa con un ojo selectivo".

Villavicencio considera que a la fiscal se le han quedado en el tintero los nombres de las compañías vinculadas en esta trama de corrupción, principalmente de Odebrecht". Dice que existe suficiente información que evidencia que la empresa brasileña pago millonarios sobornos. "Gerardo de Souza, no actuó solo, entregó dinero que acabó en manos de Alexis Mera por orden de Rafael Correa y Jorge Glas". Entonces se pregunta Villavicencio por qué Gerardo de Souza y otros ejecutivos de Odebrecht no fueron sindicados.

También dijo que el ex fiscal general Carlos Baca Mancheno hizo un pacto con Odebrecht para sacar de la lista a altos ejecutivos de constructora y de altos cargos en el gobierno de Rafael Correa. La fiscal tiene que explicar por qué omitió esto y otros nombres, dijo.

Y el último dardo lanzado fue el "pacto político del gobierno de Moreno con Odebrecht, que involucra el segundo retorno de la firma brasileña.

"Ahora lo que están pactando es un perdón mayor al de Correa, con Moreno a la cabeza para que vuelva Odebrecht". (I-jt)