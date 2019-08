1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Agosto 2019

El asambleísta de CREO, Héctor Yépez, se pronunció sobre la reforma al Código de la Salud y dijo que quienes están a favor de defender la vida desde la concepción no pueden negociar cambios perjudiciales.

Han habido concensos en cuanto a no permitir el cultivo de Cannabis pero si autorizar la venta del medicamento, pero en el tema del aborto plantean que todo médico está obligado en ateender esta patología por cualquier causa sin especificarse que solo sea cuando el abortamiento esté en curso y no limitarlo dejará abierta la posibilidad a que todas las mujeres puedan hacerlo. "Hay que colocar en la norma 'aborto en curso' para no autorizar que se interrumpa un embarazo", dijo.

Sobre el vientre de alquiler, manifestó que es una práctica de violación de derechos humanos y requiere de regulaciones estrictas que deben ser debatidas a profundidad. Reprocha, por otro lado, que se quiera mantener la tabla de droga que no salva al consumidor si no al traficante. (PMB)