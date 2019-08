Víctor Granda, comisionado

Detalles Publicado el Martes, 06 Agosto 2019

Víctor Granda, miembro del Comité Evaluador de la Corte Nacional de Justicia, mencionó que el comité es de apoyo a la evaluación que lleva adelante el Consejo Nacional de la Judicatura. La meta de la evaluación -dijo- es "sanear la Función Judicial".

Según Granda, existe un clamor general de rechazo a la incompetencia y la impunidad de ciertas instancias judiciales, de no procesar a quienes se deben procesar y de no sancionar oportunamente los delitos, y no solo del gobierno pasado.

"Hay un clamor en la ciudadanía porque se cabe con la impunidad y una década caracterizada por el asalto a los fondos públicos, por el autoritarismo, la prepotencia, el intervencionista y la manipulación de los jueces todo nivel". (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa