Detalles Publicado el Domingo, 04 Agosto 2019

Ecuador está en el radar del vicepresidente de la República, la popularidad del presidente Lenín Moreno ha bajado 29 puntos, mientras que la de Otto Sonnenholzner se ubica mejor por la "extrema austeridad" que ha trazado en su política y las mesas de acuerdos que ahora lidera. Este domingo, en Políticamente Correcto, el segundo mandatario habló de los retos que enfrenta.

Para iniciar, dijo no estar al frente del Gobierno sino de ser parte de un equipo que toma las decisiones correctas aunque no sean populares como atacar el gasto público y tocar el tema de los subsidios. "Lo popular es insostenible para el país". Reconoce en Moreno y su equipo el deseo de hacer las cosas bien, de corregir las faltas y cree que el presidente pasará a la historia de forma positiva, a pesar del desgaste, por mejorar la situación del país.

Sobre los insultos de Nicolás Maduro, aseveró no tener nada que responder porque desde la vía política ya el Gobierno lo ha hecho al no reconocerlo como presidente de Venezuela. "Él representa lo que iba a ser el destino del Ecuador". Mientras que en materia migración, sostuvo que difícil absorber una diáspora tan grande y por eso buscan de controlar la situación para que no represente luego un problema.

'Fake news'

Aseguró que nunca ha aportado a una campaña política ni apoyó a Lenín Moreno en las presidenciales. El Gobierno, a su juicio, perdió la guerra comunicacional con las noticias falsas; Moreno nunca le ofreció ser su compañero de fórmula, reiteró.

En gestión gubernamental, considera que les falta coordinar mejor las acciones y que hoy no está en los planes definir candidatos presidenciales para no entorpecer el trabajo que se está haciendo de corregir las faltas, "sí pensamos electoralmente no corregiremos como se espera; primero es la responsabilidad de dejar este país ordenado y enrumbado ya que si la gente tiene candidatos serán juzgados en función de sus resultados".

Reforma electoral

El vicepresidente apuesta por la investigación sobre el financiamiento de las campañas, en donde no se han respetado los límites del gasto electoral y revisar la conformación de los partidos políticos, transparentar las firmas, así como el método de distribución de escaños.

Desde el Gobierno se invitaron a todos los actores políticos, solo Fuerza Compromiso Social no participa, para entregar una reforma electoral consensuada a la Asamblea a finales de noviembre.

Minería en Ecuador

La minería y los daños que deja, es un tema que preocupa a la ciudadanía, pero Otto Sonnenholzner dijo que no se va a jugar con el futuro de los ecuatorianos y por eso se han retirado más de 200 concesiones mineras, frenado las actividades de los proyectos que han incumplido las normativas.

No obstante, dijo que toda actividad humana tiene impacto ambiental y que la obligación como autoridades es normarla para evitar daños como los registrados en Buenos Aires (Imbabura). Asegura que jamás apoyarán proyectos que afectan las aguas y propondrá que los recursos de la minería legal sean destinados para el saneamiento de la infraestructura del país.

Situación del IESS

Está a favor de transparentar las cuentas de la Seguridad Social, devolver la calidad del servicio y la capacidad de atención. También en crear una cultura de ahorro a nivel de jubilaciones y pensiones.

Cree necesario, por otro lado, que se revisen los servicios que está prestando, cuáles son sostenibles y cuáles no, así como se implemente una política que haga sentir al afiliado que su dinero es para él.

Reforma laboral

Apoya, además, el acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Ministerio del Trabajo para dar solución a quienes están desempleados. Una reforma laboral se debe pensar en función de los millones de ecuatorianos que no tienen empleo sin modificar los derechos de quienes lo tienen.

Por último, el segundo mandatario se refirió al matrimonio igualitario y el aborto, sobre el primer tema dijo que defenderá toda su vida en educar a sus hijos como él piensa y en que no se puede infringir en los derechos y la vida de los demás, siempre que haya respeto al otro. Mientras que el segundo tema para él debe ser tratado con mucho cuidado, para no darle un mal manejo, en ese sentido se encuentra conversando y analizando más sobre ello en función de casos particulares.

"El Gobierno está comprometido con temas fundamentales para desarrollo del país como el empleo, la inversión, lucha contra la corrupción y en el caso de la minería, por erradicar la que afecte las fuentes de agua", concluyó. (PMB)