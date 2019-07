1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Julio 2019

El asambleísta de Unidos por Pastaza, Raúl Tello, aplaudió que el presidente del Cpccs -José Carlos Tuárez- haya reconocido el rol fiscalizador de la Asamblea pero manifestó que no tuvo los argumentos válidos que le permitieran contradecir las acusaciones presentadas. A su juicio, decir que no es representante de la Iglesia siendo sacerdote y alegar que no son sujetos a juicio político por ser dignatarios de elección popular fue un despropósito.

Recordó que tanto Tuárez, como los otros tres consejeros llamados a comparecer, fueron advertidos sobre no revisar lo actuado por el Cpccs transitorio y decidieron desconocer la ley e ir contra la Constitución. Adicionalmente, se dedicaron a hacer proselitismo político aun cuando está prohibido, "lo hicieron porque pensaron que estarían por encima de la ley y eso no es aceptable en un estado de derecho".

Por otro lado, apostó por dar celeridad a los juicios políticos en la Asamblea y se mostró a favor de ir contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por no cumplir con el pago de los jubilados, por querer pagar con bonos cuando el Legislativo aprobó la cancelación en dólares. (PMB)