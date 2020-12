1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 30 Diciembre 2020

Caridad Vela, secretaria de Comunicación del Gobierno, a propósito del manejo de los medios públicos e incautados, dijo que en lo segundo hay liquidaciones que se mantiene impagas. Explicó que algunos medios de comunicación están incautados y son administrados por el Estado, pero no son propiedad del Estado, se caería en peculado si es que el Estado paga esas liquidaciones. "Esto es un callejón sin salida, se les debe dinero, hay que pagar esas liquidaciones, pero el Estado no lo puede hacer porque la ley no lo permite".

Refirió que todos tenemos un sesgo, "todos pensamos que a una persona de dudosa reputación, a un delincuente comprobado no debe dársele micrófono ni cámara, sin embargo, hay que tratar de ser imparcial con l ainformación. (jtr)

Fuente: Video/Max Tv