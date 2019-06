1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 03 Junio 2019

Varias veces fueron las que el exsecretario jurídico Alexis Mera se refirió a Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa, desde que fue detenido: en su versión inicial ante la Fiscalía y en la audiencia de formulación de cargos en su contra por el delito de concusión, por $ 3,5 millones.

Martínez es, además, la autora de los escritos encontrados en un cuaderno de 38 hojas, elementos de convicción expuestos por la fiscal general, Diana Salazar, para culpar y pedir la prisión preventiva para Mera y María de los Ángeles Duarte.

Martínez cuenta que Mera le solicitó dinero por pagos urgentes, ella consultó a Correa y él le dijo que hablara de eso con el exvicepresidente Jorge Glas. Luego, unos sobres llegaron para Mera, a través de Gerardo de Souza, que después se enteró de que era de Odebrecht.

En la versión que rindió, Mera dijo que Martínez le tiene ‘envidia’ porque quería ser la secretaria jurídica, que es una persecución política y que un testimonio no es sustento.



Al pedir la sustitución de la prisión preventiva, Mera agregó que no tiene interés en molestarla, que la conoce hace muchos años, no es amigo y no tiene interés en hacerle daño.

También señaló que es una persecución política, originada en Martínez, quien tiene algún interés en reducir su pena.

Cuando la fiscal Diana Salazar ratificó el pedido de prisión preventiva, él finalizó diciendo que es un ‘garabato’ y “una versión de una mujer desesperada”, sin nombrar a Martínez y sus apuntes.

Pamela Martínez coopera como testigo con la Fiscalía, la jueza Daniela Camacho y la fiscal Salazar dictaron medidas de protección a su favor, pues dijo que teme por su vida.

En Twitter, Correa dijo que a ella la detuvieron el 4 de mayo, el 30 de mayo allanaron su casa y ahí encontraron el cuaderno. “¿Alguien puede creer eso? Si era tan importante el cuaderno, ¿en 26 días no lo iba a mandar a retirar? Qué atropello a la razón”, pregunta. (El Universo)