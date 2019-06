1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 02 Junio 2019

El vicepresidente de la República del Ecuador, Otto Sonnenholzner acompañado de su esposa Claudia Salem y el canciller ecuatoriano, José Valencia, participaron en la ceremonia de posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para el período 2019-2024.

En la ceremonia de investidura, el Jefe de Estado salvadoreño fue juramentado ante miles de personas que se concentraron en la Plaza Cívica “Capitán General Gerardo Barrios”. Bukele, durante su discurso, reiteró que ahora se alza un nuevo día para la nación, “vamos a reconstruir nuestra Patria. De ahora en adelante no seré el presidente de un sector, no seré el presidente de los que votaron por mí, no seré el presidente de un partido político. Seré el presidente de todos”, enfatizó.

El vicepresidente Sonnenholzner, en nombre del presidente Lenín Moreno y del Ecuador, le deseó éxitos en su gestión que estará enmarcada en un trabajo honesto y transparente. “Un joven que ha levantado mucha expectativa y esperamos que todo se cumpla en beneficio del país y la región”, dijo.

Enseguida, todos los jefes de Estado, jefes de Gobierno, vicepresidentes y representantes de casas reales acudieron al Palacio Nacional para saludar con el presidente Nayib Bukele.

Otto Sonnenholzner y su esposa Claudia, arribaron el viernes a San Salvador, en donde fueron recibidos por el viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica de El Salvador, Jaime Miranda y la embajadora de Ecuador en este país, Ana Elena Moser.

Este día, el segundo mandatario mantuvo un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en El Salvador y puntualizó los logros del Ecuador en estos dos últimos años. “Nosotros somos un Gobierno que trata de hacer las cosas bien, sin populismo, sin autoritarismo y conversando con todos. Yo me siento con todos, con tal de resolver el problema de un ecuatoriano, con una posición práctica y pragmática. Un abrazo del Presidente, un gusto estar aquí y poder saludarlos y conocerlos”, señaló.

Además, el Vicepresidente y Claudia Salem visitaron el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ISRI, en donde se atiende a personas con discapacidad. En este centro, Otto Sonnenholzner destacó los avances de Ecuador en materia de igualdad e inclusión. “Nuestro país puede aportar en el tema de normativas, leyes y beneficios para personas con discapacidad. Las viviendas que construye el Gobierno ecuatoriano son inclusivas y accesibles”, resaltó.