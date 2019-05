1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 31 Mayo 2019

El Gobierno se muestra a favor de mantener la licencia de manejo con puntos, un modelo que se lo aplica desde el 2008, tema que no es bien visto por gremios del transporte.

Ángel Loja, viceministro de Transporte, señaló que la posición es que se mantenga la licencia por puntos.

"Más allá de que guste o no guste a ciertos sectores tenemos que pensar en los 16 millones de ecuatorianos y el tema de la licencia por puntos si bien ha tenido algún tipo de falencias no quiere decir que ha sido lo peor, todo es perfectible", indicó.

Loja acotó que en las sanciones aunque podría ser la baja de los puntos, no necesariamente tendría que ser también la sanción económica, o aminorar las sanciones.

Al consultarle a Nelson Chávez, dirigente del transporte, si es que habría que eliminar los puntos de la licencia respondió que no.

"No creo que haya ningún problema en que eso se mantenga (...) ahora ya no son 30, ahora son 15, y mañana serán menos, (con) eso damos la oportunidad de la gente que vive de la extorsión del transporte salga y ya no le moleste por 30 sino por 15 y haya más presión y persecución a la transportación, acotó Chávez.

Educación para conducir

El dirigente dijo que lo que necesita es formación por lo que propone que haya un centro para los conductores.

"Una evaluación a los choferes profesionales existe para ver si es que están sanos, si han seguido un curso, de dónde provienen (...) el Centro de Formación de Conductores, el Centro de Evaluación de Conductores", acotó el dirigente.

Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Transporte en Taxis, afirmó que su gremio no tiene inconvenientes con los puntos pero sí con que haya ilegalidad e informalidad.

El tema de la licencia es parte de las discusiones del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

En la Asamblea no se logra cerrar el primer debate.

Loja mencionó que se debe fortalecer la educación de los conductores profesionales y no profesionales así como volver a la obligatoriedad de que haya un curso para obtener una licencia de conducir no profesional. (El Universo)