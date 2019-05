La Hora de Quito

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) desconoció la actuación de su delegado ante el Consejo Nacional de Trabajo, Édgar Sarango –presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), adscrita al FUT- quien avaló la propuesta de reforma laboral consensuada con los empresarios y el Gobierno.

El proyecto de reforma que se está trabajando para remitirlo a la Asamblea, implica una nueva distribución en la jornada de trabajo de 40 horas semanales, la creación de contrato especial por emprendimiento y la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y en contratos de servicios ocasionales.

José Villavicencio, dirigente del FUT, manifestó que las decisiones que se tomaron en el interior del Consejo, por “personas que algunas no representan a nada y que en su momento avalaron la política antiobrera del correísmo”, no fueron discutidas ni aprobadas por las organizaciones que integran el FUT.

“(Sarango) ha llevado posiciones individuales y no colectivas. El FUT no es la CTE, lo conforman siete organizaciones. Había que discutir, que consensuar las propuestas. No lo ha hecho, por eso hemos desconocido esos planteamientos”, manifestó el dirigente.

Sin embargo, no prevén tomar acciones contra Sarango, quien avaló la propuesta empresarial, ya que aseguran están esperando lo que resuelvan las bases de la CTE y para no “hacerle el juego al Gobierno” que quiere, dijeron, dividir al FUT. Se conoció extraoficialmente que un par de organizaciones de la CTE en provincias ya desconocieron a Sarango como su presidente.

Se intentó localizar a Sarango para conocer su posición, pero no contestó nuestras llamadas.

El siguiente paso

Los dirigentes sindicales cuestionan el planteamiento de reformas laborales, ya que aseguran solo obedece a intereses de la clase empresarial. Por eso, convocan a una movilización nacional para este 6 de junio. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, indicó que será parte de los preparativos de una huelga en todo el país, en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la propuesta de reformas laborales. “No son consensuadas con los trabajadores, sino que son propuestas por el Gobierno y las Cámaras”, manifestó.

Por su parte, Villavicencio aseguró que el paro contará con la participación de la CTE, a pesar de la actuación de Sarango.

La concentración para la marcha, en el caso de Quito, será a las 16:30 frente a la Caja del Seguro, pero la ruta que deberá seguir aún estaba por definirse: si van directo al Palacio de Gobierno o si incluyen en el recorrido la Asamblea, donde deberá discutirse el paquete de reformas. (

