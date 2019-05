1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Mayo 2019

El ministro de Trabajo, Andrés Madero, aseguró que en materia laboral en estos dos últimos años el Gobierno ha llegado a consensos y cambios en materia de procedimientos, de simplificación de trámites y de atención. Madero fue uno de ellos ministros que asistió a la Asamblea Nacionl para escuchar el Informe a la Nación que entregó esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno.

"Hemos logrado lo que hace menos de dos años era impensado: sentar en una misma mesa trabajadores y empleadores, juntos y unidos trabajando para resolver los problemas del país", señaló el ministro.

Sobre las reformas laborales que prepara el Ejecutivo, aclaró que las mismas estarán listas lo más pronto posible. Aparentemente se estarían trabajando en reformas adicionales, pues ya existe un primer grupo de propuestas planteadas, según dijo el principal de la cartera de Trabajo, no sin antes referir que están llegando a los consensos necesrios para que sea lo más fácil la presentación de las reformas.

El ministro explicó que las reformas laborales tendrán un tratamiento directo y específico, pues la disposición sería entregar un proyecto solo con las reformas laborales.

Respecto a las preocupaciones sobre posibles retrocesos en derechos laborales en la propuesta de reformas laborales, Madero respondió que siempre los cambios pueden traer preocupaciones, observaciones y dudas de alguna de las partes. Insistió que el proyecto de reformas lo que busca es mejorar la empleabilidad en el país y vincular lo más pronto posible al mercado laboral a las personas que tienen un empleo no pleno, no formal, y dar respuesta a este tipo de situaciones para evitar que no tengan los derechos consagrados en la Constitución y la Ley.

"Lo importante es recalcar que toda reforma siempre va a precautelar los derechos de los trabajadores, siempre va a velar por el cumplimiento de ellos, pero lo que queremos es que inicialmente formen parte del mercado laboral y sean trabajadores con plenos derechos", dijo.

Los cambios que se plantean en el tema laboral serían aplicados para las nuevas contrataciones, para las contrataciones a futuro. (El Universo)