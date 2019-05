1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Mayo 2019

La primera reacción en contra del decreto ejecutivo 751, respecto de la delimitación de los límites de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenani, es de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En un comunicado, la Conaie anunció que está preparando una movilización nacional en contra de las políticas "neoliberales aplicadas por el gobierno" de Lenín Moreno.

Su objetivo es "mantener una resistencia sin tregua para la defensa de la vida, los recursos naturalez, los derechos humanos y colectivos, los territorios, los derechos laborales".

El 21 de mayo el presidente Lenín Moreno suscribió el decreto ejecutivo 751 en el que delimitó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane que alcanza las 818.501, 42 hectáreas. Hasta enero del 2007, en un anterior decreto, la Zona alcanzaba los 758.051 hectáreas.

Además, estableció una zona de amortiguamiento de diez kilómetros de ancho contiguo a toda la zona intangible redelimitada.

En esta área estarán prohibidas las obras de infraestructura como carreteras, centrales hidroeléctricas, centro de facilidades petroleras, y otras obras que los estudios de impacto ambiental juzguen incompatibles. Sin embargo, "se exceptúa de la prohibición a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos".

Este miércoles, en el Palacio de Gobierno, el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez García, aseguró que en la zona no "va a haber facilidades de producción. No hay ningún interés de Petroamazonas EP o del Gobierno nacional de construir plataformas...". (El Universo)