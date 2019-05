1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Mayo 2019

El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, presentó este miércoles 22 de mayo del 2019, a su equipo de colaboradores para su administración. En esa lista hay activistas sociales, docentes universitarios y personas vinculadas con la política.

El acto se cumplió en la Teatrina de la Casa de la Provincia, en el centro de la capital azuaya. Allí, Ivonne Yánez se presentó como Directora de Cooperación Internacional y Lauro Sigcha como Secretario de la Administración.

Yánez es parte del colectivo Yasunidos y Sigcha trabajó con las organizaciones campesinas del Azuay, en la Ecurunari y acompañó a Pérez los últimos 20 años de la resistencia por el agua y en contra de la minería.

Magaly Quezada, exalcaldesa de Nabón, por el movimiento Pachakutik, también se integró a este equipo como Directora de Participación Ciudadana; y Catalina Mendoza estará al frente de la Dirección de Género, Niñez y Adolescencia.

Pérez anunció que todo el personal es nuevo, con experiencia en las funciones otorgadas y comprometidos con el trabajo. “Pero eso no significa que sean eternos, sino de libre remoción. Tendremos la facultad de cambiarlos cuando cometan errores u horrores”.

Pérez dijo a los nuevos funcionarios que debe ser un hábito la honradez y la austeridad. Él estableció algunas restricciones como la prohibición para los funcionarios de usar los vehículos de la institución para actividades personales o para que sean trasladados desde y hacia sus casas.

Podrán usarlos solo para los recorridos en las comunidades o parroquias. Tampoco se pagará por planes de celulares y dentro del orgánico funcional -por ahora- no contratarán a los 12 asesores que les permitía la Ley y que ganaban un sueldo mensual de USD 3 700.

Esa normativa establece que solo el Prefecto puede tener hasta ocho asesores y se cumplía con el anterior prefecto, Paúl Carrasco. “Esto es parte de la austeridad porque recibimos la administración con una deuda de USD 13 millones.

El Prefecto dijo que los directores departamentales tienen sueldos que no superan los USD 3 000 y los coordinadores USD 2 000, y que en el sector privado son mejores. “Para pedirles que me acompañen “he tenido que unir las manos y decirles apóyenme, que hagan un sacrificio y por eso no puedo exigirles que den esa contribución”.

Entre la lista de funcionarios aún falta de cubrir las gerencias y coordinadores de las tres empresas públicas, porque están en análisis la situación técnica-financiera. Al menos dos podrían desaparecer porque no son rentables y tienen deudas, dijo Pérez. (El Comercio)