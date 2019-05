1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Mayo 2019

Tras una semana de espera por sus credenciales Rodrigo Mena, alcalde electo de El Carmen (Manabí), asumió este martes su despacho después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregará el documento habilitante.

La mañana del martes Mena se reunió con directivos del distrito de salud para cederles temporalmente las instalaciones del centro gerontológico municipal, mientras se repotencia el hospital básico del cantón.

Luego, al llegar al Municipio fue recibido por los obreros y empleados, con los que mantuvo una reunión informal en donde les manifestó que deben conocer la situación actual de la institución, además pidió a los directores departamentales que presenten un informe de gestiones.

Mena señaló que como no existió un proceso de transición con el alcalde saliente, no descarta cerrar ciertas dependencias del Municipio para conocer a fondo en qué circunstancias están, y aunque no dio tiempo de cierre, indicó que "hay municipios que han cerrado hasta tres meses sus departamentos”.

Agregó que para la siguiente semana se reunirá con el directorio del Banco de Desarrollo para gestionar un crédito que serviría para la construcción de un mercado, una de sus promesas de campaña. Añadió que la plaza cívica del cantón será un centro de convenciones, y su nombre no estará en las obras que realice, ni tampoco en los vehículos municipales.

Para este miércoles se prevé una posesión ante el público en la calle Eloy Alfaro y Carlos Aray, cerca del parque central, y posteriormente se dirigirá a las parroquias El Paraíso – La 14, y Santa María. Mientras, que para el jueves se prevé la primera sesión de concejo y la elección del vicealcalde y las respectivas comisiones. (El Universo)