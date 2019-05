1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

A la espera de lineamientos para la Declaratoria de Emergencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), dos personas más murieron este fin de semana en la Penitenciaría del Litoral. Con este panorama, el SNAI convocó a una rueda de prensa sobre el tema para las 10:30 de ayer, pero no se llevó a cabo. Según un comunicado, se suspendió por “fuerza mayor”.

La semana anterior, las Fuerzas Armadas iniciaron operativos en los exteriores de las cárceles. Se consultó al Ministerio de Defensa con respecto a los primeros balances, pero se mencionó que es demasiado “prematuro” emitir resultados.

Para el experto en Seguridad, Ricardo Camacho, cuestione la militarización pues la violencia es una realidad que está puertas adentro en las cárceles. Él asegura que hay al menos siete factores que agudizaron la crisis.

Esa no es solo su opinión, las alertas ya se habían emitido en repetidos informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), desde 2017. Gina Benavides, quien fue defensora del Pueblo encargada, afirma también que es urgente que se presenten soluciones técnicas e integrales que no pueden ser resueltas con coerción, pues está comprobado que no funciona.

Detonantes Según Camacho y Benavides, el primer problema es el hacinamiento. Con un 40% de sobrepolación, que ha sido reconocido incluso por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, si se analiza cárcel por cárcel, el panorama se agrava. Por ejemplo, en el centro de rehabilitación de Machala, la problemática llega al 200%: en celdas que tienen capacidad para cinco personas se alojan 15. Desde 2016, el informe del MNPT ya reportaba un alto nivel de hacinamiento. En ese año, la capacidad de 380 personas se había superado y el número de presos era de 718. En una realidad similar está la penitenciaría de varones de Guayaquil N. 1. La visita del mecanismo, en 2017, comprobó que la capacidad estaba desbordada. En un espacio para 4.500 personas vivían 8.494. También en el centro regional de Latacunga, donde asesinaron a un preso a inicios de este mes, ya se reportaba sobrepoblación desde mayo de 2018. Había 5.139 presos cuando lo permitido era 5.016.

Propuesta

Otra de las causas, según Camacho, tiene que ver con la estructura del sistema: “Si en Estado de Excepción hay asesinatos es porque a nadie le interesa y no está sirviendo de nada”, dice el experto e insiste que la situación debería ser una oportunidad para crear una escuela penitenciaria en la que se forme a los agentes, directores y otras autoridades, sin que intervengan la Policía y las Fuerzas Armadas. Actualmente, hay un déficit de guías que hace imposible el control.

En este punto, Benavides dice que las mafias al interior de las cárceles han aumento y con ellas la violencia, la extorsión y las formas de “sobrevivir” bajo esas condiciones. Entre los detonantes también estarían la falta de mantenimiento de las infraestructuras que dificulta la habitabilidad. El informe general de 2017 del MNPT reportaba que ninguno de los centros abastecía al número de personas. Faltaban camas, inodoros, duchas, espacios comunes para realizar actividades educativas y talleres.

Un gran problema está vinculado a los programas de rehabilitación. Por ejemplo, en Cotopaxi, solo 35,4% de hombres y 53,31% de mujeres cumple alguna actividad, según el MNPT. A esto se suma el nivel de presos que salen con prelibertad, pero no tienen seguimiento y reinciden.

Benavides señala que el esfuerzo para resolver el problema no debe ser solo del SNAI sino de todos los ministerios. (La Hora)