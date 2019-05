1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 40% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 21 Mayo 2019

El expresidente Rafael Correa publicó este martes un pronunciamiento en su cuenta de Twitter en el que se refiere a un "acoso judicial".

En la carta, Correa indica que existe una "feroz persecución" contra los dirigentes de la denominada Revolución Ciudadana. Especialmente en su contra.

"Gracias a INA Papers hoy sabemos que habrían gastado centenas de miles de dólares del pueblo para que empresas (…) traten de encontrar cualquier indicio de dinero mal habido", señala el texto.

Correa agrega que está 'involucrado' en 25 casos penales entre públicos y privados. Además otros tantos informes de Contraloría con responsabilidades administrativas y civiles

"He dado media docena de versiones. Para aquello sí ha servido pero no para cumplir la medida cautelar de una jueza, que me ordenó me presente cada 15 días en Quito".