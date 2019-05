1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Mayo 2019

Una minga de limpieza de la ciudad que se inició a las cuatro de la madrugada del miércoles abrió el primer día de trabajo del nuevo alcalde de Tulcán, Cristian Benavides.

Este abogado de 37 años también ratificó ese día una decisión que la había anunciado en campaña: se comprometió a destinar el 60% de su salario para financiar diferentes acciones a favor de los grupos vulnerables y el fomento de actividades culturales y deportivas.

Su compromiso fue concretado con base en una declaración pública notarial y no por ordenanza. Su decisión, dijo, no era una decisión para afectar el patrimonio de los concejales, sino que se entienda como una consideración de interés personal y no colectiva.

El exalcalde Julio Robles comentó que con los descuentos de ley percibía mensualmente un sueldo de entre $ 3.900 y $4.000, es decir, el aporte de Benavides sería de $ 2.400 y recibiría $ 1.600.

Benavides dijo que un 10% de su sueldo será asignado a la Fundación Corazones Solidarios que trabaja por los pacientes con cáncer, mientras que el 50% restante para apoyar a destacados deportistas, gestores culturales e implementación de laboratorios en planteles.

Los ediles Diego Guerrero y James Dávila coinciden en que es una determinación personal, pero que ellos han acordado con sus alternas que son parte de la Fundación Corazones Solidarios apoyar esa entidad.

En Ecuador, las remuneraciones que perciben los alcaldes van desde los 2.880 dólares hasta 5.500 dólares, según los últimos sueldos que se registraron antes de las posesiones.

En las diez ciudades más pobladas del país, la mayor parte de los sueldos de los alcaldes ronda los 5.000 dólares.

En Chilla y Pablo VI, los municipios más pequeños del país, los sueldos de los alcaldes estaban en 2.880 y 3.473 dólares, respectivamente. Allí, el número de electores no pasaban de 3.000.

Una vez posesionados, unos alcaldes ya han ratificado que conservarán los sueldos de sus antecesores, mientras que otros han anunciado que dejarán de usar vehículos oficiales, como una medida de austeridad. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en este grupo y dijo que pedirá a los concejales que hagan lo propio, pues argumentó que hay un parque automotor que contamina y hay egresos que se podrían destinar a obras.

Los siete alcaldes de la provincia de Esmeraldas también han indicado que mantendrán el sueldo que percibían sus antecesores.

Agustín Intriago, alcalde de Manta, señaló que en lo concerniente a su sueldo él fue claro en señalar que se dedicaría a ser un empleado a tiempo completo y que por ello devengaría su sueldo para mantener a su familia.

“Donar el sueldo significa que o bien puede sucumbir a la corrupción de tratar de buscar recursos que no le corresponden o puede tener la mente distraída en negocios personales, aquí usted encuentra un alcalde a tiempo completo”, dijo. (El Universo)