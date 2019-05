1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (3 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Mayo 2019

Para el periodista y activista político, Fernando Villavicencio, el consejero del Gobierno, Santiago Cuesta Caputi, actuó como un delincuente empoderado, reeditando la estrategia correísta de perseguir y acusar al denunciante porque no pueden desvirtuar el mensaje.

En su derecho a réplica en Veraz, programa conducido por Carlos Vera y transmitido por Canal Uno/Sonorama, Villavicencio, asegura que Cuesta tiene el rostro que desborda el ADN de Rafael Correa, expresidente de la República.

"Un Correa, más torpe, maneja el poder del Gobierno de Lenín Moreno. El refrito que dijo Cuesta en Veraz, fue cocinado por el líder de la persecución más grande del país, Rafael Vicente Correa Delgado", aseveró.

Recordó que publicó 6 libros de la supuesta corrupción Correa y mencionó que los "pocos" delicuentes que están en prisión lo están por las investigaciones que él realizó.

"Es algo de cucu creer que quien me persiguió (Correa) ahora me financia. ¿Alguien le puede creer?", apuntó.

En este sentido, Villavicencio asegura que defenderá su dignidad de su familia y la de todo un pueblo pisoteado con el "ADN de la verdad y la libertad".

Recalca que lo declarado por Santiago Cuesta, sobre las cuentas de los hermanos de Villavicencio, es falso, y destacó que Correa investigó a su familia y no pudieron encontrar nada.

Mencionó que inició una acción legal en contra del consejero presidencial por violar el sigilo bancario en el programa de Carlos Vera.

"Que vaya preparando su traje naranja", apuntó.





Periodismo vendido a Moreno

Lamentó que algunos periodistas no quieran levantar la mirada para ver la verdad.

"Parece que algunos periodistas sólo querían cambiar de amo, pero yo no, yo no me vendo. Hubiese sido facilito sentarme con Moreno y vengan las mieles y los banquetes. El periodista no discrimina entre los corruptos buenos y malos", dijo.





Nombres que faltaban en Arroz Verde

Ante la acusación de ocultaron algunos nombres de empresas en investigación Arroz Verde, Villavicencio explica que fue una estrategia política, ya que no se podían publicar 200 nombres en un reportaje.

Comunicó que en el segundo reportaje nombrarían a un empresa mimada del país. Hidalgo Hidalgo, a quienes acusa de ser la Odebrecht de Ecuador y haber entregado 2 millones de dólares en sobornos para la firma de contratos.

Asegura que hay sobre costos del 40% en algunos contratos, como el Poliducto Pascuales Cuenca y el acueducto La Esperanza.

Entre los otros nombre omitidos en la primera partes, está también Vinicio Alvarado Espinel, que apareció con el código BAE.

Así como también Galo Mora, quien aparece recibiendo 1.150 mil de dólares autorizados por BAE.

Según Villavicencio, el mismo esquema de Arroz Verde, fue el que financió la campaña presidencial de Lenín Moreno.

El periodista asegura que tenía esperanza de que el jefe de Estado fuera diferente.

Aseguró que el Gobierno de Moreno teme que su investigación, denominada ‘Arroz Verde’, toque también el modo de financiamiento con el que la actual administración llegó al poder.

Villavicencio calificó de “podrido” el aparato gubernamental señalando a Cuesta como el artífice de una persecución en su contra.

"Todo el aparataje del Estado está podrido porque el sistema sanguíneo es correísta (...) y el muñeco de la mafia es Santiago Cuesta", dijo.

La investigación firmada por Fernando Villavicencio y Christián Zurita asegura que Alianza PAIS recibió dinero de multinacionales como Odebretch para el financiamiento de campañas electorales, una trama que se habría gestionado desde el despacho presidencial de Rafael Correa.