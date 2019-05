1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Mayo 2019

A pocos días de la posesión de autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana, prevista para el 14 de mayo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, se aferra a la posibilidad de finalizar el conteo total de votos y dar credenciales a los ganadores. Rechaza las críticas a su administración.

Ayer se instaló la Junta Electoral de Los Río, donde hubo reclamos.

¿El 14 de mayo se tendrá el 100% de resultados para posesionar a todos los ganadores de las elecciones de marzo?

Resultados definitivos ya hemos entregado, con lo cual ya queda habilitada la posesión de dignidades en varias provincias: Galápagos, Santa Elena, Orellana, Azuay, Cañar, Tungurahua, Pastaza, Sucumbíos... Hasta el domingo (12 de mayo) nos toca entregar los resultados de El Oro, Guayas, Morona Santiago, Imbabura...

¿Faltan muchos?

Faltan por resolver algunos casos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); una vez que se resuelvan estaremos entregando las credenciales. Aspiraríamos a que para el 14 de mayo, el 100% de las dignidades de autoridades seccionales tengan ya la acreditación y se puedan posesionar. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ir más allá de esa fecha. No lo podemos anticipar mientras no tengamos las resoluciones del TCE que, igual que nosotros, está trabajando contra reloj.

La demora en la entrega de resultados ha provocado severas críticas.

Yo no le veo ninguna demora. Son discursos que tratan de empañar el proceso. Pero estamos dentro de los plazos y del cronograma. ¿Dónde está la demora? Es lamentable escuchar esos criterios sin fundamento. Este Consejo asumió el reto de llevar a elecciones en apenas tres meses, cuando en cualquier país de América Latina se lo organiza con un año de anticipación, porque hay procesos de ajuste informático, de contratación pública, de personal... Y nosotros levantamos en tres meses el proceso electoral más complejo en toda la historia del país.

Quizás más que un mérito fue un riesgo.

Había que cumplir con esta obligación, a pesar de las críticas de quienes han querido que esto fracase. Mire los resultados: en el 2014 hubo 11’666.478 electores; mientras que en el 2019 tuvimos 13’261.994; en el 2014 se registraron 28.180 candidatos y ahora, 81.278. Con menos candidatos, en el 2014, el presupuesto fue de $ 137,3 millones; en este proceso fue de $ 99,3 millones. En el 2014 las inconsistencias fueron del 11% y ahora apenas llegaron al 7%. En el 2014 se repitieron elecciones en 260 juntas receptoras del voto y tuvieron que volver a las urnas 75.088 electores; esta vez apenas 14 recintos repitieron las elecciones y 35.000 volvieron a las urnas. Y lo más importante: hasta hoy (miércoles, 16:00) todos los resultados se han ratificado. Esas son las diferencias y es lo que se debería poner sobre la mesa antes de criticar algo que se ha hecho con mucho esfuerzo.

Si es así, solo faltaría que el próximo martes se posesione el 100% de dignidades.

Y estamos dentro de los plazos. No hay por qué preocuparse. Si se llegara a dar cualquier situación (que no se acrediten a todos los ganadores) daremos las explicaciones respectivas... Pero no hay nada que pueda empañar el proceso.

Podrían llamarla a juicio político.

Somos funcionarios públicos y debemos rendir cuentas, ya sea a la Asamblea, al Consejo de Participación...

A ver, las denuncias, que son infundadas y maliciosas, vienen, sobre todo, de candidatos perdedores. Hasta hoy ni la autoridad competente ni el juez electoral les ha dado razón ni las ha confirmado”.

¿La proclamación de resultados sobre los integrantes del nuevo Consejo de Participación tampoco está concluido?

Entiendo que hay algunas apelaciones en el TCE; tenemos que resolver algunos expedientes abiertos de posibles infracciones en la campaña. Tenemos tiempo hasta el 14.

Por ejemplo, Walter Gómez y Victoria Desintonio sostienen que se los quieren descalificar a tan solo días de que llegue la posesión.

Muchas cosas se dicen en redes sociales. Hay que ver si cumplieron con la ley, si cayeron en prohibiciones o no. Hasta ahora no hemos proclamado resultados y ellos siguen siendo candidatos. Cuando se lo haga se dirá quiénes son los ganadores. (El Universo)