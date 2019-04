1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 11 Abril 2019

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró, esta mañana, que la decisión del gobierno ecuatoriano de retirar el asilo al hacker australiano Julian Assange fue la correcta aunque no quiso profundizar hasta conocer más sobre el caso.

“Los detalles no los voy a comentar porque no los conozco de manera oficial y a mí no me gusta adelantar criterios sobre algo que no conozco a fondo. Conceptualmente el señor (Julian) Assange nunca debió haber estado allí (en la embajada ecuatoriana en Londres) y nunca se le debió haber concedido el asilo”, indicó.

Ante la pregunta de que si el gobierno de Ecuador procedió de manera correcta afirmó: “Conceptualemente sí, porque ha reparado algo que no debió haber sucedido, por menores y detalles prefiero no comentarlos porque recién me estoy enterando".

Estas declaraciones las dio en la Fundación Malecón 2000, luego de una rueda de prensa sobre el monumento a Roldós. (El Universo)