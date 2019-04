El canciller de la República, José Valencia, compareció este jueves ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para explicar las razones que llevaron al Estado ecuatoriano a retirar el asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Valencia defendió la decisión del presidente Lenín Moreno de dar por terminado el asilo diplomático, luego de contar con las garantías del Gobierno de Gran Bretaña de que no existen riesgos para su vida.

Reiteró que el fundador de Wikileaks, cuenta con las garantías suficientes de que no será extraditado a un país al que se le aplique la pena de muerte o sufra tratos inhumanos o degradantes.

Expuso que se encontraron múltiples inconsistencias dentro de dicho proceso. Entre ellas, el posible empleo de documentos alterados, así como la firma del asilado no coincide con la de otros documentos firmados por Assange.

La intervención en asuntos internos de otros Estados, mal comportamiento y falta de respeto hacia Ecuador, son entre otras las causas para dar por terminado el asilo.

Afirmó que Assange exhibió un comportamiento censurable en la Embajada de Ecuador, transgrediendo protocolos internacionales y ha proferido amenazas insultantes contra el Estado ecuatoriano.

El ministro resaltó que las amenazas de Julian Assange contra el Gobierno y la Embajada en Londres sería una de las causas para dar por terminado el asilo.

Destacó que en el edificio de la sede diplomática también se encontraría una oficina del Consulado de Colombia, por lo cual este no solo habría amanezado al Estado ecuatoriano sino también a otros países y a moradores.

"El asilo resultó insostenible e inviable... El asilado se paseaba en patineta, jugaba fútbol y zarandeaba a un trabajador de la embajada, usaba altavoces a la 1.30 am. En septiembre de 2018, instaló una cámara no autorizada y el 11 de septiembre ingresó maletas y cajas que no pudieron ser verificadas".

No es nueva la mala conducta de Assange

Cuestionó las acusaciones por parte de Assange y su equipo jurídico en contra del Estado ecuatoriano, de supuestamente actuar conforme a potencias extranjeras y que el embajador es “un agente de Estados Unidos”.