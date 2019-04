1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 11 Abril 2019

Según la comisión multipartidista que lleva a cabo la investigación sobre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, la denuncia de la legisladora Amapola Naranjo no está completa y señala que no se han presentado las pruebas necesarias.



Luego de más de dos horas de análisis de información y documentos, esta junta integrada por: María Mercedes Cuesta (Fuerza Ecuador), Marcela Aguiñaga (bancada correísta) y Fausto Terán (Alianza País) determinó que Naranjo no presentó las pruebas respectivas.

La legisladora antes mencionada denunció a la presidenta del Legislativo en base a la difusión de una conversación que mantuvo Cabezas con la ministra del Interior, María Paula Romo, en una sesión del Pleno que pretendía iniciar una investigación a la supuesta vinculación del presidente Lenín Moreno con paraísos fiscales.

Para Fausto Terán, este proceso inició "con un vicio, con una irregularidad" e indicó que Naranjo presentó la primera denuncia sin cumplir con los requisitos necesarios y que, por segunda vez, no contaba con los documentos respectivos.

En tanto Aguiñaga, a través de su cuenta en Twitter, criticó las actuaciones de los legisladores que propusieron que se abstengan de sancionar a Cabezas.

Con información de Ecuavisa