1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Abril 2019

Diana Salazar es posesionada este lunes como nueva fiscal general del Estado.

Asegura que no llega al cargo presionada, sino con una obligación de cumplir con el trabajo asignado.

"En otras ocasiones ya lo hemos hecho y estamos seguros que no vamos a defraudar. No podemos darnos el lujo de fallar", dijo.

¿Cómo lograr aquello si en la Fiscalía hay 900 casos de corrupción represados y los expedientes relacionados con Odebrecht, por ejemplo, no avanzan?

Son varios casos que les preocupan a los ciudadanos. Por esta razón vamos a iniciar un proceso de auditoría de cada uno de ellos. La idea es ir delineando las estrategias que debemos adoptar para que estos puedan tener resultados.

Cuáles serán los temas prioritarios en agenda?

Los casos relacionados con corrupción, con violencia de género, con narcotráfico, con derechos humanos, etc. En realidad, no podemos concentrarnos en uno u otro tema específico, sino que debemos abarcar los expedientes de forma integral. Para eso estamos armando un equipo multidisciplinario, que se ocupe de cada área. Todo es importante.

Hay un proceso abierto en contra del presidente Lenín Moreno por los ‘INA Papers’. ¿Cómo actuará?

Con la misma objetividad e imparcialidad que se actuará en todos los temas. Este no tiene que ser un caso especial, sino uno más de los que manejará la Fiscal General.

Pero a Ud. se le identifica con el presidente Moreno.

Se ha tratado de relacionar de cierta forma con el Presidente, por ser funcionaria actual del Ejecutivo. Sin embargo, si bien es cierto que el nombramiento lo realiza el Presidente, el trabajo que he desem­peñado desde la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) ha sido absolutamente independiente. Prueba de ello están los reportes que ya han sido judicializados y que han tenido que ver con funcionarios del actual régimen. Diana Salazar se caracteriza por actuar sin favor ni temor.

¿Fue un error aceptar un cargo político en la UAFE?

No es un cargo político. La Unidad de Análisis Financiero es una unidad técnica, relacionada con el trabajo de lavado de activos. No ha sido un error. Más bien me ha permitido adquirir mayor experiencia en la identificación de lavado de activos. Me ha permitido ir especializándome en esta área. Mire, la UAFE era una institución a la que nadie reconocía, ahora tiene un nombre y se la conoce. Hemos establecido procesos claros. Hemos remitido reportes que han tenido resultados. Entonces, se ha manejado de una manera absolutamente técnica y no política.

¿Cuáles han sido los casos más fuertes que ha remitido a la Fiscalía?

Los casos que hemos remitido son reservados hasta que pasen a la fase de instrucción fiscal (etapa pública de investigación). Sin embargo, lo que vamos a hacer desde la Fiscalía es dar continuidad y seguimiento a aquellos reportes que no hayan prosperado.

¿Cómo depurar la Fiscalía, más aún cuando se ha dicho que dentro de la entidad aún están funcionarios del correísmo? ​

Vamos a iniciar un proceso de evaluación integral. Vamos a coordinar con el Consejo de la Judicatura, para que nos dé las facilidades de realizar esta actividad. Será muy importante aquello, pero no con el ánimo de perseguir a ningún funcionario, sino más bien con la posibilidad de que podamos evaluar y ver cuál ha sido la gestión.

Desde el 2012 no se tiene una evaluación. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que (la valoración) debe hacerse en períodos más cortos.

De acuerdo con la Judicatura anterior faltan 400 fiscales para evacuar todos los casos represados, especialmente en violencia de género. ¿Qué hacer?

Tenemos que coordinar con el Consejo de la Judicatura para que se reactiven los procesos de selección de los agentes fiscales. Recordemos que el año anterior se inició este proceso. Tengo entendido que está en suspenso, pero ya existen las partidas. Hay que simplemente llenarlas, para contar con el personal adecuado.

En el 2017 usted recibió un video amenazante y los autores pedían que renunciara. ¿No le afecta este tipo de intimidaciones?

Más bien me ha fortalecido. Ahora sabemos cómo enfrentar a las grandes estructuras criminales y tenemos la confianza de que vamos a poder hacer nuestro trabajo en paz.

¿Qué le dice su familia? ​

Parece que ya están acostumbrados. Entonces, ya no les causa mayores sorpresas. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la capacidad de enfrentar este reto con altura.

En ese sentido, otro tema latente es el caso Topic. ¿Cómo seguir el asunto?

Vamos a analizar. Veremos si es analizado desde la Fiscalía General o tiene que seguir con el fiscal de primer nivel.

Pero en el 2017, usted pidió que se revocara la audiencia para formular cargos en contra de Topic.

Eso ocurrió por la información que hacía falta desde China. Vamos a ver si esa información ya consta en el expediente (de lavado de activos) y si no, hay que tratar de recabarla.

Su trayectoria Es licenciada en Ciencias Políticas por la U. Central. Doctora en Jurisprudencia. Magíster en Derecho ­Procesal de la U. Tecnológica Indoamérica. Fiscal en Pichincha, coordinadora de la Unidad de Transparencia, coordinadora la Unidad de Antilavado de Activos. Direc­tora de la UAFE. Su idea La Fiscal indica que el crimen de Javier, Paúl y Efraín no quedará en la impuni­dad y que los asesinatos de Óscar Villacís y Katty Velasco no serán olvidados. (El Comercio)