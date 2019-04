Denuncia la asambleísta

Lunes, 08 Abril 2019

La asambleísta de CREO, Jeannine Cruz Vaca, denunció este domingo que su domicilio, ubicado en Loja, fue atacado por desconocidos cerca de la media noche del sábado.

"En horas de la noche mi casa fue agredida por desconocidos. No es la primera vez el acoso a mi hogar y al de mi equipo de trabajo. Los cobardes y canallas recurren a la intimidación... no van a silenciarnos. Hago pública esta denuncia", dijo.

Según la legisladora, en el momento del ataque estaban su madre y su hijo.

“Yo me encontraba recorriendo el cantón Olmedo por compromisos con la provincia y mi sorpresa fue que mi madre me llama desesperada que empiezan a agredir nuestra vivienda. En ese sentido no se puede permitir esta clase de actos, más aún cuando hay niños dentro de la casa; mi hijo tiene 1 año de edad...", dijo la asambleísta.

El Movimiento CREO, se solidarizó a través de su cuenta oficial en Twitter, con la legisladora.

"Ante los hechos suscitados la madrugada del dia domingo, en los que el domicilio de nuestra asambleista Jeannine Cruz Vaca en la ciudad de Loja, fue cobardemente atacado por ciudadanos no identificados, extendemos nuestra solidaridad y total apoyo, pues no permitiremos que a base de estas actitudes pretendan amedrentar su lucha frontal, valiente y decidida con la que ha combatido la corrupciOn, que tanto daño le han hecho al Ecuador", dijo.

